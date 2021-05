Raggi: “La Rai non può fare a meno di Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La Rai non può fare a meno di Roma. È qui che l’Italia si incontra, lavora, sogna, mostra le sue bellezze. È la capitale di tutti gli italiani, quella città che riesce a mettere insieme tutti perché tutti noi, in ogni parte del nostro paese, abbiamo un ricordo legato a Roma.

Oggi il Messaggero ha lanciato un allarme: il cda della Rai starebbe dirottando ingenti risorse economiche altrove, dimenticandosi di investire nella città che accoglie gli studi, gli uffici e la stragrande maggioranza dei lavoratori. Questo, lo dico senza alcuna diplomazia, non è accettabile.

Cuore

La tv pubblica ha il suo cuore qui, al centro dell’Italia, ed è qui che si concentrano le risorse legate al mondo dell’audiovisivo, dall’industria del cinema a quella delle grandi produzioni televisive.

Roma è la città della ripartenza. Investire su Roma significa investire sull’Italia intera.

La Rai costudisce eccellenze di cui l’Italia può andare orgogliosa.

Vanno preservate e rilanciate

C’è un film molto vecchio che ricordo con affetto e che avrò visto decine di volte. Alberto Sordi interpreta un aspirante giornalista che supera una serie infinita di prove per diventare il nuovo volto del telegiornale della Rai. Il film, in bianco e nero, è di oltre 50 anni fa ma descrive quel rapporto tutto speciale che c’è tra la Rai e la sua città.



