Turismo, Usai (Ancim): “Tutte le isole marine italiane sono covid free”

Gian Piera Usai, segr. gen. Ancim (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori), è intervenuta ai microfoni di “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Turismo, tutte le isole marine in Italia sono vaccinate

“Tutte le isole marine in Italia sono vaccinate, in quella di Carloforte la vaccinazione terminerà il 30 e in itinere c’è ancora l’Elba –ha affermato Usai-. Il nostro non è un millantato credito come ha fatto qualcuno all’estero, è certificato che tutte le 87 isole marine sono tutte covid free, ora si stanno preparando tutte le strutture per accogliere il più possibile turisti che salvino l’economia locale. Vogliamo valorizzare al meglio anche tutti i beni culturali che ci sono sulle isole.

I turisti hanno iniziato a prenotare, però chiedono se è possibile fare il vaccino in vacanza. Il no del governo è immotivato. Per noi sarebbe importante perché va tenuto presente il contesto in cui agiamo. Se uno va a Perugia e deve rientrare a Roma non è un grosso problema, ma se uno va in vacanza sull’isola è un problema. Così come c’è stata flessibilità per vaccinare le isole, bisogna essere flessibili anche su questo tema.

Il servizio sanitario è nazionale, se io mi ammalo in vacanza vengo curato in quella località, stessa cosa deve valere per il vaccino. Il fenomeno è ridotto, non pensiamo a grandissimi numeri, il problema è limitato solo ad alcuni soggetti, non è una vaccinazione di massa. Ci vogliono flessibilità e buon senso. Figliuolo ha detto che è disponibile ad ascoltare soluzioni che non siano voli pindarici, la nostra proposta non è un volo pindarico. Abbiamo inoltrato la nostra proposta al premier e al ministro Speranza”.

Fonte: Radio Cusano Campus