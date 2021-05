Lezzi: “Il partito dell’ostrica…”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Ha già un bel titolo questo bel ritratto di Emiliano a pranzo con la Lega foggiana all’indomani dell’arresto per tentata corruzione e concussione del sindaco leghista di Foggia, della moglie e di alcuni amministratori locali.

Per carità, nessun illecito ma tantissima inopportunità politica da parte del Presidente Emiliano che dai più è stato votato per “fare da argine alla destra più becera”.

Non aggiungo altro, sarebbe inutile. A voi le considerazioni.