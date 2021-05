Al via la fase finale del percorso di partecipazione con cinque incontri pubblici in presenza nei cinque Quartieri

Cinque incontri pubblici con cinque tavoli in presenza nei cinque Quartieri per costruire insieme la Firenze Prossima.

È l’ultima fase del percorso di partecipazione in vista dell’adozione dei nuovi strumenti urbanistici della città, che prenderà il via martedì 25 maggio dal Quartiere 1 con l’appuntamento presso il complesso delle Murate.

A seguire

3 giugno Quartiere 2 in piazza delle Cure

10 giugno Quartiere 3 in piazza Bartali

15 giugno Quartiere 4 in piazza dell’Isolotto,

17 giugno Quartiere 5 alla Mercafir.

Gli incontri si terranno dalle 17 alle 20 e nel rispetto delle norme anti Covid.

Gli incontri pubblici sono eventi in presenza, organizzati in tavoli tematici gestiti da facilitatori professionisti, in cui la cittadinanza è chiamata a discutere sui temi urbanistici della città confrontandosi per condividere proposte e raccomandazioni da consegnare all’Amministrazione in vista della definizione degli strumenti di pianificazione.

I cinque temi al centro della pianificazione richiamano azioni della quotidianità che riguardano direttamente chi vive e lavora a Firenze. Saranno approfonditi in tavoli di lavoro dove, grazie a facilitatori esperti, si discuterà immaginando uno scenario auspicabile (la città tra 20 anni, orizzonte temporale del Piano strutturale) e attraverso una domanda stimolo, utile a individuare strategie operative di breve periodo (la città tra cinque anni, orizzonte temporale del Piano operativo).

Per partecipare occorre la prenotazione

Questi i tavoli di discussione:

FIRENZE LAVORA

Quali strategie urbanistiche per diversificare e riattivare le attività produttive?

FIRENZE SI MUOVE

Come riorganizzare i percorsi, il trasporto e l’utilizzo dei mezzi. superando i problemi di traffico e inquinamento?

FIRENZE SI ABITA

Come riorganizzare spazi e servizi nei rioni per una città a misura di abitante e quali strategie per riequilibrare il mercato della casa, con attenzione alle fasce più fragili della popolazione?

FIRENZE VIVE

Quali idee per mettere in rete i luoghi di interesse rendendo la città più fruibile per chi ci vive e diversificando l’offerta per chi la visita?

FIRENZE SI RIGENERA

Quali strategie per promuovere forme di riuso, anche temporaneo, del patrimonio esistente costruendo nuove centralità a partire dalla riattivazione di edifici e luoghi dismessi e in una città più resiliente?

Gli incontri pubblici arrivano a conclusione di un percorso che ha visto una prima fase di ascolto digitale con oltre 8mila risposte ai questionari, una seconda fase nel mese di aprile dedicata agli incontri online e una terza fase che ha previsto cinque Pointlab con postazione mobile. In parallelo si sono svolte le passeggiate in 10 aree verdi della città insieme a ReteSviluppo che sta seguendo il percorso di partecipazione ‘Firenze Respira’ verso il primo Piano del verde della Città di Firenze.



