Morassut: “Al ballottaggio andranno Gualtieri e il candidato del centrodestra”

Roberto Morassut (PD) intervenuto alla trasmissione “Restart” su Cusano Italia Tv.

Le parole di Morassut

“Al secondo turno sarà una finale, si confronteranno due candidati e io credo che saranno Gualtieri per il centrosinistra e il candidato del centrodestra. In una partita come questa la forza delle due candidature e delle loro proposte politiche sarà dirimente, la questione degli accordi e degli apparentamenti al ballottaggio è secondaria e secondo me tanti mercanteggiamenti in questo senso sono anche negativi. Non prendo neanche in considerazione l’ipotesi che al ballottaggio possano andare Raggi o Calenda, la logica vuole che ci vada Gualtieri”.

Fonte Radio Cusano Campus