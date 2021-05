Scanzi: “Un bel gesto, saturo di coraggio e dignità”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

A quel punto i lavoratori portuali di Livorno si sono messi di traverso: le armi e missili per Israele da qui non partono.

Un gesto piccolo, ma al tempo stesso enorme. Chissà che, tra i “leader” della “sinistra” italiana, qualcuno non ne tragga qualche insegnamento. Etico. Politico. Morale.