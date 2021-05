Lezzi: ” Le riforme sono scomparse dal dibattito pubblico”

La maggioranza, con la falsa promessa di salvare il Paese, ha occupato i ministeri per utilizzarli nel mercato delle poltrone e delle strategie elettorali.

A breve, Draghi istituirà la governance per la gestione del recovery. Si è fatto cadere il governo Conte II per la gestione dei fondi e ora i partiti, che su questo non toccano palla, stanno tutti buoni e zitti e i cittadini non ne sanno niente.

Le riforme sono scomparse dal dibattito pubblico

Semplificazioni, sburocratizzazione, giustizia, lavoro e fisco. Come farà questa maggioranza a riformare il fisco dovendo mettere d’accordo la flat tax di Salvini con la massimizzazione della progressività di LEU? Eppure Draghi ha definito la materia del fisco come la riforma delle riforme. Per la giustizia, poi, l’unico obiettivo è quello di far rientrare dalla finestra la prescrizione.

Si parla di agende, di agorà, di future alleanze. Insomma di spartizione del potere anziché di quello che conta veramente.

Intanto i sostegni restano in sala d’attesa e l’assegno unico viene rinviato.