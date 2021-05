Lezzi: “L’amministratore delegato dell’Ex-Ilva, Lucia Morselli, calpesta i diritti dei tarantini”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Le uniche armi che ha di fronte a studi e dati di fatto. Sostiene che l’aria di Taranto sia più pulita di quella di Milano. Ma la signora dell’acciaio non dice che a Taranto, insieme alle polveri sottili, viaggiano gli agenti cancerogeni come il benzo (a)pirene. In poche parole, il problema che rende più mortale che altrove l’inquinamento a Taranto sta nella composizione delle polvere sottili.

Ci si ritrova nuovamente a constatare la spocchia con la quale si vogliono colpevolizzare i tarantini perché chiedono di essere inclusi negli elevati proclami di Speranza in cui rivendica il diritto alla salute sancito in Costituzione come diritto fondamentale.

Giorgetti ha promesso altri soldi pubblici per l’ex-Ilva ma nessuno al governo si sta ponendo la risoluzione dell’annosa questione della convivenza della fabbrica con la città. Anzi, si continua a mantenere un’interlocuzione privilegiata con questa amministratice che licenzia operai per i post su facebook, che ne sospende altri perché rei di essersi salvati la vita durante un incidente sul lavoro e che offende intelligenza, dignità e diritti di un’intera città.