Scanzi: “Spero che in molti seguiranno l’esempio dell’Emilia Romagna”

Scopro con piacere che la Regione Emilia-Romagna ha preso – prima in Italia – una decisione tanto condivisibile quanto sacrosanta: basta agli allevamenti in gabbia, basta agli allevamenti intensivi.

Attraverso un voto regionale espresso in giunta, la Regione si è impegnata infatti a porre fine a questa schifosa, abietta e continua apocalisse sanguinaria.

Animalista convinto

Da vegetariano ormai ventennale, ma più in generale da animalista convinto, una decisione simile è davvero il minimo sindacale per ambire a un mondo anche solo vagamente accettabile da un punto di vista etico e morale.

Spero che in molti seguiranno l’esempio dell’Emilia Romagna. Non è una questione secondaria: è una questione di umanità.