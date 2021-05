Un flashmob a grande partecipazione collettiva per una rinascita verde del Pigneto che passi attraverso la cittadinanza attiva: l’appuntamento è per domenica 16 maggio alle 11.15 in Piazza Roberto Malatesta.

L’iniziativa è organizzata da Pigneto Pop, movimento di quartiere spontaneo composto da un gruppo di cittadini che, stanchi di degrado e incuria, da molti mesi ormai portano avanti una battaglia per la cura del territorio, il verde e gli alberi utilizzando l’hashtag #greenzone per costruire una vera e propria zona verde culturale prima ancora che naturale.

Nato dalle assemblee verdi di #pignetopop che si sono svolte nei mesi scorsi, il flashmob avrà l’obiettivo di supportare lo sportello verde – uno sportello al cittadino per la raccolta segnalazioni su incuria e degrado – attraverso una azione partecipata che serva da sensibilizzazione delle istituzioni ma anche da appello ai cittadini che vivono sul territorio.

Le parole di Eva Vittoria Cammerino

“Attraverso lo sportello verde abbiamo ricevuto via mail e nelle cassette lasciate in alcuni locali della zona molte segnalazioni che domenica durante il flashmob verranno elencate e poi presentate in giunta con atto formale. Stiamo entrando in una nuova fase politica in cui le cittadine e i cittadini tornano ad essere protagonisti per guidare le istituzioni e cooperare con il fine unico di vivere in un quartiere che ha a cuore la pulizia e il verde- dichiara Eva Vittoria Cammerino tra i fondatori del Movimento di quartiere- C’è grande sensibilità sul territorio per questi temi, ma la democrazia richiede uno sforzo collettivo e costante di cittadinanza attiva e di presidio, di sensibilizzazione e di informazione oltre che un dialogo di collaborazione con le istituzioni non solo municipale ma anche comunale. Siamo molto contenti del supporto dell’assessore al verde Cicerani al municipio, ma crediamo fermamente che a livello comunale si possa fare di più. Con questo flashmob chiediamo alla Sindaca Virgiani Raggi più risorse al servizio giardini, una manutenzione costante ordinaria evitando tagli indiscriminati di alberi per emergenza e un accordo con AMA che sia più funzionale rispetto alle esigenze di un quartiere che vive sia di giorno che di sera e che nei prossimi mesi con le riaperture vedrà un inasprirsi del degrado e dell’immondizia se non verranno prese misure adeguate.

Il sogno è veder nascere una Greenzone appunto, una zona verde dove il rispetto per la natura dalla cura delle piante alla pulizia delle aiuole sia una priorità per le istituzioni e i cittadini.

Il Flashmob e’ promosso da Pigneto Pop con Retake, diverse realtà del territorio e si inserisce come una delle tappe della passeggiata ecologica a cui parteciperanno i giovani volontari della Croce Rossa Italiana del V municipio. Per chi vuole partecipare anche alla pulizia l’incontro e’alle 9.00 a largo Preneste.

Molti i volontari che si stanno unendo al Movimento di quartiere Pigneto Pop: “ Sono molto contento di far parte di questa iniziativa giovane e piena di entusiasmo. Si discute dei problemi del quartiere in modo innovativo, propositivo e efficace” – dichiara un volontario -“ a metà tra movimento politico e creativo, Pigneto Pop è un invito alla cittadinanza attiva e consapevole. Le idee arrivate e messe in campo dimostrano che gli abitanti di questo quartiere, vitale e in movimento, hanno voglia di mettersi in gioco, soprattutto sui temi del verde urbano, della cultura e dell’arte, sempre con un occhio attento ai più piccoli. Dall’iniziativa il #quartierechevorrei fatta a Natale con i bambini, a #sospini, fino ad arrivare ad un contest di street art. C’è spazio per tutte e per tutti.E questo è solo l’inizio!”