Roma, parte la promozione della Capitale in Italia e all’estero

Promuovere l’immagine di Roma in Italia e all’Estero per rilanciare il turismo. Con questo obiettivo l’Amministrazione capitolina ha pianificato una serie di iniziative di comunicazione e marketing finalizzate a far ripartire i flussi sia a livello domestico che internazionale in vista della stagione estiva.

Nell’ultimo anno, l’emergenza Covid ha fortemente limitato gli spostamenti e svuotato le Città d’Arte, cambiando anche le abitudini e le scelte di chi si appresta a prenotare una destinazione di viaggio, con un’attenzione crescente all’elemento sicurezza sanitaria. Proprio per affrontare la ripartenza e dare ossigeno a uno dei comparti che più ha sofferto per le restrizioni dovute alla pandemia, sono state messe in campo due strategie che mirano ad attrarre, nel breve periodo, visitatori provenienti dall’Italia e, nel medio, turisti dagli Stati Uniti.

Prossima fermata Roma

“Prossima fermata Roma” è il nome della campagna pubblicitaria che viene lanciata per promuovere i viaggi di prossimità nella Capitale in 15 città italiane – Milano, Torino, Firenze, Bologna, Genova, Bergamo, Brescia, Como, Venezia, Bari, Salerno, Napoli, Perugia, Ancona, Parma – raggiungendo, in base alle stime dei fruitori di mezzi pubblici, circa 53mila persone.

L’iniziativa mira a catturare l’attenzione dei potenziali visitatori proponendo il nome di luoghi suggestivi di Roma mentre aspettano i mezzi pubblici o mentre sono in giro per invitarli a scoprire le bellezze della Capitale dal vivo. Attraverso il circuito IGPDecaux, che possiede l’esclusiva per affissione sulla maggior parte degli impianti dinamici e fissi afferenti al trasporto pubblico urbano nelle maggiori città italiane, saranno veicolate immagini accattivanti e inedite con l’obiettivo di stimolare la voglia di venire o tornare a Roma. La campagna, studiata analizzando su Google Analytics le nuove abitudini degli Italiani, è indirizzata a chi non ha mai visto la Capitale, a chi l’ha già visitata ma ha nostalgia di andarci di nuovo, a chi non aveva ancora pensato di prenotare un viaggio, agli italiani abituati a fare weekend in capitali europee ancora difficilmente raggiungibili, a coloro che amano l’arte, la storia e l’outdoor.

La comunicazione

Sempre rivolta al mercato domestico, recuperando i fondi non spesi per la promozione nel corso del 2020, Roma Capitale ha previsto inoltre una seconda azione di comunicazione, a partire dal 31 maggio, che vedrà la veicolazione di video promozionali della Capitale attraverso impianti digital vision nelle metropolitane delle città di Milano (83 schermi), Torino (26 schermi) e Napoli (26 schermi).

In linea di continuità con “Prossima fermata Roma”, la campagna durerà fino al 20 giugno, con passaggi dal lunedì alla domenica, dall’orario di apertura della metro fino a mezz’ora prima della chiusura. Protagonista della promozione, una Roma che, oltre a presentarsi come destinazione con un patrimonio storico artistico unico al mondo, è diventata una meta capace di rinnovarsi e proporre itinerari alternativi e inediti.

La promozione

La promozione della destinazione Roma travalica anche i confini nazionali e arriva oltreoceano, per valorizzare il segmento lusso ed enogastronomico della città attraverso la collaborazione con INK Global, Società proprietaria del network televisivo Reach Tv presente nei principali 75 aeroporti del Nord America. Un’opportunità imperdibile per raggiungere un ampio target di americani che rappresentano per Roma il 70% del turismo estero.

La selezione degli hub si è focalizzata verso quelli che hanno voli diretti, alcuni già operativi su Roma, anche con protocolli Covid tested. Un video che illustra le eccellenze della tradizione culinaria romana e le nuove tendenze gastronomiche e due filmati che raccontano il lato più cool e più luxury dell’accoglienza e dei servizi a Roma, esaltandone la qualità e l’unicità, saranno trasmessi ogni 60 minuti, per 18 ore al giorno, per tutta la durata della programmazione, negli scali di Newark, New York LaGuardia, Los Angeles, Miami, Boston e Dallas dal 14 maggio al 14 giugno.

Le affermazioni di Virginia Raggi

“Roma deve tornare la regina del turismo nazionale e internazionale. Per questo puntiamo sulla promozione della sua immagine, lanciando campagne finalizzate ad attirare flussi di visitatori sia dall’Italia che dall’Estero. Nelle ultime settimane, con l’allentamento delle restrizioni sugli spostamenti, abbiamo notato un leggero incremento di turisti che per il 90% circa proviene da altre regioni.

Ma siamo fiduciosi che a breve, sempre nel pieno rispetto delle regole e con una diffusione capillare del nostro bollino Rome Safe Tourism per attestare la conformità delle strutture dell’ospitalità e dell’accoglienza, saremo una delle destinazioni più richieste per i prossimi viaggi in vista dell’estate. Roma non solo è una delle città d’arte più belle del mondo, ma è una Capitale dinamica che può offrire proposte e servizi di qualità per tutti i gusti” dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Le parole di Andrea Coia

“Con queste campagne promozionali vogliamo rilanciare sia il turismo di prossimità sia favorire il ritorno degli stranieri. Siamo una destinazione che si sta organizzando al meglio sul fronte della sicurezza e dobbiamo ricominciare ad attrarre flussi in vista della stagione estiva. Per quanto riguarda gli italiani abbiamo scelto di raggiungerli attraverso la cartellonistica sui mezzi pubblici che coprono tutto il territorio urbano delle città coinvolte per attirare la curiosità di chi aspetta alla fermata o di chi si muove con l’autobus.

In questo modo potremmo invitare tutti a venire a Roma per la prima volta, a tornare nella Capitale per vederla come se fosse la prima volta e scoprire nuovi itinerari, apprezzando la sua infinita bellezza e la sua ospitalità in modo sicuro e sostenibile” conclude l’Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia.