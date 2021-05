Bella: “Virginia Raggi, migliore scelta per Roma”

Marco Bella, deputato del Movimento 5 stelle in un post su Facebook parla della candidatura di Virginia Raggi.

Il post di Marco Bella

“Il Movimento 5 Stelle ha il sui candidato sindaco a Roma che si chiama Virginia Raggi. La cosa più importante che la giunta Raggi ha fatto per la Capitale è stata quella che si vede di meno: avviare un risanamento del bilancio riordinando i conti del comune.

Grazie ai capaci e competenti di prima, nel bilancio ordinario di Roma Capitale c’erano 500 milioni di debiti che l’amministrazione Raggi ha iniziato a risanare. A questi si aggiunge un buco da 250 milioni in AMA e 1.3 miliardi di debiti in ATAC. Senza contare gli oltre 13 miliardi di debito commissariale, che pesano sui cittadini romani per circa 300 milioni di interessi ogni anno.

La Raggi ha lavorato per fermare questa emorragia di risorse pubbliche. Un’operazione di cui oggi si iniziano a raccogliere i frutti. Virginia è la migliore scelta per Roma e i romani per proseguire quel lavoro di rilancio della nostra Capitale ”.