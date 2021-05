Scardamaglio, Potere al Popolo: “Adesso è l’ora!”

Potere al Popolo vive in questi giorni un positivo fermento poichè dopo l’approvazione dello statuto da parte dei suoi iscritti, si vota in questi giorni e fino all’11 maggio per il rinnovamento delle sue più importanti cariche nazionali.

Ogni aderente, così, potrà scegliere chi rappresentarlo nel coordinamento nazionale e tra i candidati campani per militanza, idee, capacità aggregative e per presenza territoriale spicca la figura di Teodoro Scardamaglio.

36 anni, originario di Ercolano, Scardamaglio nel 2018 è tra i fondatori di PaP nella città degli scavi mentre nel 2018, sempre per il partito di sinistra, è stato candidato alla Camera dei Deputati.

Politica come passione

“La politica, dice il giovane candidato della provincia di Napoli, è innanzitutto passione nel senso pieno della parola. E’ un impegno al servizio della collettività e della res pubblica. Ho altre passioni quali quella per i colori rossoneri del Milan e per la musica; amo suonare la batteria. Adoro, poi, il mio nipotino Mario. Il battesimo di fuoco è stato il Global Forum che si è svolto a Napoli il 16 marzo del 2001; in quell’occasione manifestai nelle fila del movimento studentesco No Global. Nel 2005 iniziavo la militanza in Rifondazione Comunista, vista la mia innata vocazione a sinistra. Già all’epoca miravo alla realizzazione di una società alternativa. Quel sogno, però, crollò dotto le derive riformiste e autolesioniste dei gruppi dirigenti che si sono avvicendati durante le varie scissioni a sinistra. All’improvviso, poi, è arrivata a fine 2017 la luce di Potere al Popolo! con la costruzione del potere popolare che nasce dal basso attraverso le assemblee popolari e territoriali che hanno visto in me (ringrazio gli artefici di quella scelta) l’artefice del nodo PaP Ercolano. Nel 2018 sono stato, tra l’altro, candidato alla Camera dei Deputati per il collegio 1-11 della Campania (Ercolano- Torre del Greco)”.

Scelta di vita

“La politica è, quindi, una scelta di vita che mi accompagna a tempo pieno, che scandisce le mie ore e le mie giornate. Sono spinto dall’esigenza di dare un contributo alla costruzione di una società diversa da quella attuale. Purtroppo le attuali condizioni sociali, lavorative e ambientali sottraggono dignità e garanzie alla parte più debole della società. Una parte che, giorno dopo giorno diventa purtroppo sempre più grande. Ecco, mi piacerebbe essere una goccia di quell’oceano che sommergerà un giorno le ingiustizie e le discriminazioni che sempre più campani (ma anche italiani) sono costretti a subire”.

Area vesuviana

“Il nodo territoriale di Ercolano, che guarda a tutta l’area costiero vesuviana così come a Napoli est, si pone vari traguardi. Si parte dalla bonifica e la messa in sicurezza dei suoi territori. C’è la questione dell’acqua pubblica. Ci impegniamo a tutelare un ambiente ed un mare fruibili a tutti per una terra ed un pianeta in generale che hanno bisogno di respirare, strozzati da un sistema capitalistico che guarda solo al profitto di pochi e non agli interessi e al benessere delle masse popolari, in ogni ambito. Il nostro territorio è ricco di bellezze naturali, artistiche e culturali; ci piacerebbe che siano patrimonio di tutti e non, invece, risorse da spolpare da parte dei soliti affaristi. Chiediamo uguali diritti, uguali condizioni e il lavoro. Solo così si potrà evitare che questi territori siano ancora martoriati dalla mala politica e dal malaffare che desertificano sempre di più le nostre città, costringendo donne e uomini di ogni età, me compreso, a lasciare le proprie famiglie e cittadine per le più svariate vicissitudini, da quelle occupazionali a quelle sanitarie. Un duopolio clientelare malavitoso da spezzare attraverso una politica che parta dal basso che guardi, appunto, ai territori attraverso il controllo popolare, la solidarietà e il mutuo soccorso. Ma soprattutto, vogliamo, organizzare e proporre alternative valide soprattutto nel momento che viviamo; in tanti sono stati messi definitamente in ginocchio dalla pandemia che ha distrutto le poche certezze rimaste. Da qui la mia candidatura e il mio impegno per il coordinamento nazionale di Potere al Popolo che si rinnova in questi giorni. A decidere saranno gli aderenti: La storia non è stata ancora scritta… Adesso è l’ora!”.