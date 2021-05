Roma, Zingaretti consegna altri nuovi alloggi a Corviale

“Oggi siamo tornati per consegnare questi nuovi appartamenti frutto di un gigantesco lavoro di riqualificazione di questo complesso. Corviale è diventato simbolo di rigenerazione, dopo essere stato per troppo tempo simbolo di degrado. Qui la Regione Lazio è intervenuta con un piano di interventi senza precedenti. A tutto questo si aggiungerà presto un altro grande progetto da 35 milioni di euro che riguarderà l’efficientamento energetico dell’intero complesso”, lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi pomeriggio insieme all’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, ha consegnato alle famiglie assegnatarie le chiavi di altri 10 nuovi alloggi nel complesso di Corviale. Dopo gli appartamenti già consegnati nei mesi scorsi, si tratta di una nuova tranche di immobili recuperati con il progetto di riqualificazione del quarto piano del ‘Serpentone’, che ha permesso di arrivare finora alla consegna complessiva di 31 nuovi alloggi.

Nel programma di rigenerazione urbana di Corviale la Regione ha investito oltre 20 milioni di euro, che hanno permesso all’Ater di bandire due grandi progetti per ristrutturare il quarto piano e riqualificare il piano terra del complesso di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, con 10,5 milioni di euro si stanno demolendo i manufatti abusivi frutto delle occupazioni degli anni 80 per realizzarvi 103 nuovi appartamenti e trasformarlo nel “chilometro verde” che ormai sta visivamente prendendo forma. Per consentire questi lavori è stato concordato un piano di turnazione dei residenti, che vengono gradualmente trasferiti in altri alloggi Ater fino al completamento degli interventi. I cantieri dureranno 4 anni invece dei 5 inizialmente indicati.

Il piano “Missione Periferie”

Ma non solo Corviale: la Regione ha varato il piano “Missione Periferie” con un finanziamento di oltre 100 milioni di euro con cui sono stati avviati oltre 30 cantieri nei complessi Ater della città di Roma. Da Pietralata al Quarticciolo, da Garbatella a Torre Maura, dal Quadraro al Tufello, da Tor Bella Monaca a Casal Bruciato, da Tor Sapienza a Primavalle, da Tor Vergata al Prenestino, dal Tiburtino III a Torre Gaia, dal Laurentino 38 al Villaggio Breda.

Le dichiarazioni di Valeriani

“Abbiamo promosso un vasto programma di opere per la rigenerazione delle periferie attraverso la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e il risanamento delle aree verdi con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la qualità dell’abitare” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio.

Le parole di Napoletano

“Proseguono spediti i lavori di demolizione e ricostruzione degli alloggi a Corviale. Grazie ai finanziamenti regionali e alla rinnovata capacità gestionale dei cantieri da parte di Ater, si sta realizzando il più grande e complesso progetto di rigenerazione di edilizia pubblica mai messo in opera a Roma con la piena condivisione delle famiglie di inquilini coinvolte” dichiara Andrea Napoletano direttore generale di Ater Roma.