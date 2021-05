Lezzi: “E’ chiaro il perché il Governo dei migliori stia tardando a emanare il decreto sostegni 2”

Oggi c’è davvero una notizia molto importante.

Finalmente è chiaro il perché il Governo dei migliori stia tardando a emanare il decreto sostegni 2. Finalmente, Giorgetti si è accorto che l’emergenze sono tantissime, che Draghi fa tutto con comodo e, che rispetto alla perdite subìte dalle aziende a causa delle chiusure per decreto, gli stanziamenti sono insufficienti.

Colpevole rinvio

Il risultato di questa presa di coscienza è un ulteriore e colpevole rinvio del decreto. Giorgetti, ricordo, rappresenta quella parte politica che diceva di essere pronta a dare in soli 4 giorni aiuti significativi a tutti i cittadini.

Pensate, un ministro mi ha fatto notare di essermi confusa a scrivere il post di ieri. Invece non è così. Se cacci un governo perché è inefficace, quando arrivi tu che sei il Migliore tra i migliori, emani il decreto per lo scostamento già a disposizione, richiedi un nuovo scostamento e fai un altro decreto in termine di pochi giorni anziché mesi. Questo penso perché questo sarebbe servito ai cittadini in difficoltà.