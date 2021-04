Lezzi: “Prevediamo la fine di un sogno per molti”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Oggi molti teorizzano un fronte “ampio e competitivo”, di sapore progressista, di cui dovrebbero essere assi portanti il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.

Si è sempre sostenuto che alla copia si preferisca l’originale e che il rischio dell’omologazione sia sempre dietro la porta per chi rivendica la propria differenza e poi non è capace di difenderla con coerenza.

Prevediamo la fine di un sogno per molti.