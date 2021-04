Terrorismo, Raimo a iNews24.it: “Arresto ex-terroristi, serve amnistia”

“Ragionare su un’amnistia rafforzerebbe il valore e la forza stessa dello Stato, perché in questi quarant’anni è cambiato tutto, e perché la stragrande maggioranza delle persone che hanno vissuto quella stagione ha ormai preso fortemente le distanze dalla lotta armata e persino dalla militanza”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it l’assessore alla Cultura del III municipio Christian Raimo, a proposito dei sette ex terroristi arrestati in Francia.

Raimo ha poi proseguito

“Quelle ferite ancora aperte si possono rimarginare solo se c’è la volontà di curarle, non se si vuole affondare il coltello per riaprirle. C’è un lavoro immenso da parte di storici, giuristi, penalisti e politici che hanno riflettuto su come creare un percorso storico, ma anche istituzionale, riferito a quegli anni. Non possiamo pensare di applicare una forma di emergenzialismo come fosse ancora il 1979, sarebbe assurdo”.

Raimo ha poi dichiarato: “Sono abbastanza stupito, perché sembra che tutta la riflessione teorica e storica, anche sul ruolo e sugli strumenti della giustizia, sia passata completamente invano. Anche la dottrina Mitterrand in questo modo viene ridotta ad una sorta di complicità con i terroristi, mentre chiaramente aveva una funzione diversa, ovvero di ‘ridemocratizzare’ una parte del Paese che invece aveva scelto la lotta armata. Oggi con questi atti si vogliono minare i principi stessi dello stato di diritto, perché uno stato di diritto è quello che cerca di dare un senso utilitaristico alla pena, non solo vendicativo, altrimenti significa che è lo Stato ad essere debole e non le organizzazioni di lotta armata di cinquant’anni fa”.

A proposito dell’amnistia

A proposito dell’amnistia per i protagonisti della stagione della lotta armata, Raimo ha risposto: “L’amnistia inchioda le persone che hanno compiuto quegli atti a una responsabilità di riflessione storica. L’amnistia è l’esatto opposto della parola amnesia, perché vuol dire inserire finalmente quella memoria dentro il corpo politico. I familiari delle vittime sarebbero le prime persone a essere tutelate di più, se ci fosse una riflessione storica sugli atti che sono stati compiuti in quel contesto”.

Sulle reazioni politiche agli arresti

Sulle reazioni politiche agli arresti, l’assessore romano ha poi concluso: “Non mi sorprende che questo tipo di reazione entusiasta sia trasversale dalla Lega al Pd, anche perché penso che da Tangentopoli in poi lo stato di diritto sia stato minato dalle sue fondamenta. Chi invece mi ha un po’ deluso è stato Enrico Letta, che avendo vissuto e studiato in Francia, conosce, anche da un punto di vista storico, l’importanza che ha avuto la dottrina Mitterrand e quanti danni, invece, abbia prodotto l’emergenzialismo italiano.

Ecco, diciamo che questo accodarsi acritico a una ripetizione stantia di alcuni slogan mi è sembrato abbastanza mediocre. Per fortuna, ci sarà una fase di riflessione diversa, perché le nuove generazioni hanno un’idea della giustizia, del diritto e dell’elaborazione storica molto differente.”

LINK ALL’INTERVISTA https://www.inews24.it/2021/04/28/raimo-arresto-ex-terroristi-per-rimarginare-le-ferite-serve-amnistia/