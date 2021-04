Raggi: “Roma è pronta alla sfida per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina facebook:

Roma è pronta alla sfida per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Ho partecipato al convegno “Roma Capitale nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: i servizi per gli avvocati”, organizzato dall’ordine professionale per spiegare le opportunità offerte dal nuovo portale dei servizi anagrafici online di Roma Capitale.

Da qualche settimana, infatti, tutti cittadini, compresi i professionisti, in possesso di SPID, CNS e CIE, senza bisogno di ricorrere a ulteriori procedure di accreditamento, possono estrarre direttamente online 17 diversi tipi di certificati anagrafici.