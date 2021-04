Firenze, dialoghi sul Futuro dell’Europa

Il 29 aprile si terrà nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio la conferenza finale di EU Talks, l’evento sarà trasmesso in streaming dalle ore 15

Il 19 aprile 2021 i rappresentanti di Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio europeo hanno ufficialmente lanciato la Conferenza sul Futuro dell’Europa, un ambizioso progetto che mira al coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini europei in un’ampia discussione sull’Unione, grazie all’utilizzo di una piattaforma multimediale e multilingue.

Da cui è nato EU Talks – Dialoghi sul futuro dell’Europa, un progetto a cui hanno collaborato l’ufficio Europe Direct del Comune di Firenze, i Centri di Documentazione Europea dell’Istituto Universitario Europeo e dell’Università di Firenze, il Centro di Eccellenza Jean Monnet e i gruppi di ricercatori Engaged Academics e Thoughts for Europe.

EU Talks

Sessantacinque studentesse e studenti dell’Università di Firenze hanno risposto alla call di EU Talks, iscrivendosi a diverse tavole rotonde coordinate da ricercatrici e ricercatori dell’Università e dell’Istituto Universitario Europeo. Ne è scaturito un percorso articolato che ha portato i partecipanti a confrontarsi su questioni di attualità inerenti ai quattro macro temi selezionati: il coinvolgimento dei giovani nel processo decisionale dell’Unione, la democrazia nell’Unione europea, le politiche europee di salute pubblica dopo la crisi da Covid-19 e la governance economica dell’Unione europea.

Giovedì 29 aprile si terrà la conferenza finale di EU Talks, nella quale racconteremo il progetto alla cittadinanza e sarà presentata la Conferenza sul Futuro dell’Europa e i suoi obiettivi di partecipazione dal basso. Protagonisti dell’evento saranno coloro che hanno partecipato al progetto: Cosimo Guccione (Assessore alle Politiche Giovanili Comune di Firenze), Adelina Adinolfi (Università degli Studi di Firenze), Marco del Panta (Segretario Generale dell’Istituto Universitario Europeo) e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, studenti e ricercatori che racconteranno il loro percorso, illustrando i lavori di ciascun gruppo e le conclusioni a cui i partecipanti sono arrivati.

A raccogliere i loro spunti e opinioni sarà presente Chiara Favilli, dell’Università degli Studi di Firenze. L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali YouTube Comune di Firenze e Europe Direct Firenze.