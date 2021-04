Raggi: “33 Km di nuovi collegamenti tramviari”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Immaginate di poter raggiungere tante zone della nostra città prendendo un’unica linea tram. È ciò che stiamo facendo con la realizzazione di una nuova mappa di tranvie pensate per la Capitale dalle periferie al centro.

Dalla nuova tranvia della Musica che andrà da viale Angelico all’Auditorium alla nuova linea tra via Barletta e piazzale Clodio; dalla metrotranvia linea H Anagnina-Torre Angela al prolungamento-metrotranvia linea G Termini-Tor Vergata; dalla tranvia Tiburtina-Ponte Mammolo, alla tranvia Vigna Clara-Mancini; fino al nuovo collegamento per il Parco dell’Appia Antica.

Parliamo di circa 33 km di nuovi collegamenti, tutti previsti nel nostro Piano urbano della mobilità sostenibile. Per una rete sempre più estesa e capillare.