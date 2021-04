Lezzi: “I Benetton hanno scelto di risparmiare il 98% di costi di manutenzione a scapito della sicurezza”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Mentre i giudici fanno sempre più chiarezza sulle responsabilità per le 43 vittime innocenti del crollo del ponte, i Benetton continuano, con perserveranza agghiacciante, la loro strategia per ottenere ancora più soldi di fronte ad una politica da sempre piegata ai loro interessi.

Per aumentare la posta, i Benetton, dapprima hanno usato i dirigenti e ora sono passati ai consigli di amministrazione. Sta di fatto che per i Benetton, l’unica cosa che conta, sono e restano i soldi. L’obiettivo è massimizzare le loro ricchezze personali anche oggi, anche malgrado la morte di 43 persone.

Serve un’azione forte dello Stato, non smetterò mai di chiederlo. Non riesco ad abituarmi a questi scempi.