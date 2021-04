La missione dei nonni, la vicinanza dei giovani

E’ un versetto di Matteo – “Io sono con te tutti i giorni” – il tema che guiderà la prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, il prossimo 25 luglio, la quarta domenica in prossimità della festa dei Santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù. Papa Francesco l’aveva annunciata al termine dell’Angelus del 31 gennaio 2021.

“Il tema scelto dal Santo Padre – si legge nel comunicato del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita – intende esprimere la vicinanza del Signore e della Chiesa alla vita di ciascun anziano, specialmente in questo tempo difficile di pandemia”. Si tratta di “una promessa di vicinanza e speranza che giovani e anziani possono esprimersi a vicenda” in una relazione di reciproco sostegno perché “non solo i nipoti e i giovani sono chiamati a farsi presenti nella vita degli anziani, ma anche anziani e nonni hanno una missione evangelizzatrice, di annuncio, di preghiera e di generazione dei giovani alla fede”.

Il Dicastero rende noto che, da metà giugno, sul sito www.amorislaetitia.va, sarà possibile trovare materiale utile per la celebrazione della Giornata nelle chiese locali e nelle realtà associative.

