Dalla Giornata dei nonni e degli anziani è iniziato un nuovo cammino

Vita, dialogo e futuro sono i temi della Fratelli Tutti, in cui il Papa parla di un tessuto slabbrato, di società frammentate, e questa giornata vuole essere un modo per iniziare a ritessere almeno il legame tra le generazioni: tra anziani e giovani. Poi, quando parla di assenza del dialogo tra nonni e giovani, affermando che la storia si ferma – come ha detto all’Angelus del 25 luglio, ci dice che quello che noi viviamo è immerso nella storia. Questa giornata è una chiamata a fare la storia, cioè a costruire qualcosa di nuovo e questo qualcosa di nuovo è il fatto che in un mondo in cui siamo abituati ad avere paura degli altri, il Papa ci ha invitato ad abbracciarci e a volerci bene. Un piccolo pezzo di una tessitura che fa parte del disegno del Pontefice espresso nella Lettera Enciclica.

Come procedere ora? Come Dicastero avete un percorso, delle idee?

Lo scorso anno, quando abbiamo organizzato il primo congresso di pastorale degli anziani, è stato difficile trovare degli interlocutori nel senso che poche Diocesi poche Conferenze episcopali, poche realtà hanno qualcuno che si occupi stabilmente della pastorale degli anziani. Gli anziani sono un tema del futuro e c’è bisogno di mettersi in cammino, e di far sì che quella di domenica scorsa non sia una immagine episodica.

Che i legami nati durante questa giornata diventino reali. Siamo chiamati ad uno sforzo pastorale, a pensare in maniera nuova la nostra pastorale a partire dalla centralità anche degli anziani. Una delle tante centralità nuove che Papa Francesco ci invita a scoprire, come quella dei popoli dell’Amazzonia, dei poveri. In questo vissuto di sinodalità ci sono tanti protagonisti – prima solo sullo sfondo – che il Papa ci mette in primo piano. Richiede uno sforzo pastorale, richiede mettere al centro dell’attenzione pastorale quotidiana gli anziani, andare a trovarli, ascoltarli. Per esempio, gli anziani ci possono aiutare a capire che quella che viviamo non è la stata la prima crisi e probabilmente non sarà l’ultima; a dare anche un po’ di senso storico a quello che viviamo; a non essere così spaventati perché loro ne hanno viste anche di peggiori e quindi forse ne usciremo bene.

Questo apre alla necessità di un’azione capillare sul territorio da parte delle Chiese locali…

Come Dicastero per i Laici la Famiglia e la Vita, invitiamo a far nascere uffici e iniziative, perché se non c’è nessuno che se ne occupa è difficile che l’attenzione agli anziani sorga in maniera spontanea. C’è bisogno di costruire, di costruire non cose particolarmente complesse, ma di fare un primo passo. Il fatto che la Giornata mondiale degli Anziani e dei Nonni sarà celebrata ogni anno può essere un segnale: si tratta di prospettive a lungo termine.

Fonte: vaticannews.it



