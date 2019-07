Francesco: “I nonni sono importanti per comunicare fede e umanità”

Il prezioso ruolo dei nonni nella famiglia e nella società: il Papa lo ha sottolineato più volte soprattutto rivolgendosi ai giovani. Lo fa anche oggi nell’occasione della festa liturgica dei santi Gioachino e Anna

La Chiesa ricorda oggi i santi Gioachino e Anna, genitori della Vergine Maria e nonni di Gesù. In quest’occasione sull’account Instagram di Papa Francesco è stato pubblicato un post dedicato ai nonni.

“Oggi, festa dei santi Gioacchino ed Anna -scrive Francesco – in molti Paesi si celebra la festa dei nonni. Quanto sono importanti nella vita della famiglia per comunicare quel patrimonio di umanità e di fede che è essenziale per ogni società!