Super League, Di Battista: “Draghi parlerà?”

In Francia ed in Inghilterra, paesi dove la politica ha ancora un valore, i Presidenti si sono espressi duramente contro il progetto della Super Lega. D’altronde altro non è che l’ennesimo progetto elitario partorito da chi detiene il potere oltretutto con il consueto sostegno finanziario delle merchant bank americane. Stavolta pare esser JPMorgan il grande sponsor dell’operazione.

Ad ogni modo ci domandiamo: Draghi parlerà o, come solitamente gli capita, eviterà di prender posizione davanti alla nuova aristocrazia del calcio? Staremo a vedere. Speriamo, almeno, che eviti frasi del tipo: “Andrea Agnelli sta diventando il “dittatore” del calcio italiano ma è un dittatore di cui abbiamo bisogno”.

Di certo se il progetto non dovesse esser bocciato dal governo la “fuitina” tra l’apostolo Draghi e la Exor – l’holding di John Elkann che possiede, tra le altre cose, la Juve, il gruppo Gedi (Repubblica, La Stampa, etc, etc.) e una parte di Stellantis – verrebbe immediatamente svelata. E certi amori meglio tenerli nascosti. Non sia mai che qualcuno iniziasse a comprendere i giochi di palazzo che sono stati fatti per portare il Messia a Palazzo Chigi….