Raggi: “Poter ritrovare una nuova famiglia, questo è il senso dei cohousing”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina facebook:

Poter ritrovare una nuova famiglia. Questo è il senso dei cohousing che stiamo aprendo in città per le persone anziane.

Ho incontrato i cinque ospiti di “Casa Giada”, in zona La Giustiniana, per condividere con loro alcuni momenti della nuova esperienza in coabitazione che stanno vivendo.

Abbiamo inaugurato questo cohousing poche settimane fa, all’interno di un immobile di Roma Capitale, grazie anche a fondi PON Metro e in collaborazione con l’Asp Irasp.