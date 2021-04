Fornaro: “Giusto riaprire progressivamente su base dati e vaccini”

“E’ giusto che il Governo lavori ad un piano di progressive riaperture delle attività soggette a restrizioni e lo faccia sulla base dell’andamento dei dati del contagio e del piano vaccinale.

Per riaprire in sicurezza e continuare a contenere la diffusione del Covid 19 serve ancora prudenza e non certo gli slogan propagandistici degli aperturisti a prescindere”.

Fuoco sul disagio

“Chi pensa di trarre vantaggi elettorali soffiando sul fuoco del disagio e delle proteste di piazza, sta alimentando un clima di tensione pericoloso e dannoso anche per gli stessi manifestanti in buona fede.

L’arrivo della bella stagione e la possibilità di utilizzare spazi all’aperto può rappresentate un alleato importante per la ripresa di molte attività, comprese quello dello spettacolo”.