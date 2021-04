Firenze, avviso pubblico per il censimento degli alberi monumentali

Il Comune di Firenze invita i cittadini a partecipare al censimento delle alberature da inserire nell’elenco nazionale degli alberi monumentali

Il censimento avviato dalla Direzione Ambiente, in collaborazione con Università di Firenze e Società Toscana di Orticultura, ha consentito di compilare un primo elenco di alberature, 19 alberi e 6 filari, che potrà essere ampliato e integrato con le alberature segnalate dai cittadini che risulteranno idonee per l’attribuzione delle caratteristiche di monumentalità descritte dalla normativa vigente (Decreto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ministeriale del 23 ottobre 2014).

Le caratteristiche

In base a tale normativa si definisce albero monumentale l’albero ad alto fusto o quello secolare che per età, dimensioni, pregio naturalistico, rarità botanica e peculiarità della specie sia considerabile come un raro esempio di maestosità e longevità; oppure che abbia precisi riferimenti a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale o delle tradizioni locali. Possono essere riconosciuti come monumentali anche i filari o le cosiddette alberate di particolare valore paesaggistico, monumentale, storico e culturale, anche se posti all’interno dei centri urbani, e gli alberi che si trovano all’interno di strutture di particolare pregio storico e culturale, come monasteri, chiese e residenze storiche.

I cittadini che vorranno partecipare alla ricognizione territoriale degli alberi monumentali sono invitati a prendere visione dell’avviso pubblico e dei suoi allegati: normativa di riferimento, documentazione tecnica e scheda di rilevazione.

Modalità e termini di partecipazione

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse all’amministrazione attraverso la compilazione dell’apposita scheda entro il giorno 2 maggio 2021 tramite invio telematico alla casella P.E.C. all’indirizzo: direz.ambiente@pec.comune.fi.it oppure consegnate a mano presso l’ufficio protocollo della Direzione Ambiente – Villa di Rusciano in via Benedetto Fortini, 37 Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 – il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.