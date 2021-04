Le promesse del generale Figliuolo

Le promesse del generalissimissimo Figliuolo scelto dal Migliore per il cambio di passo:

– Entro fine marzo vaccineremo tutti gli over 80.

– A partire da aprile avremo 500.000 vaccini al giorno.

2 tonfi che quasi nessun media riporta.

Le regioni, nel frattempo, continuano ad andare per ordine sparso e, di fatto, ci sono regioni (guarda caso quasi tutte del Sud) che sono state mortificate nella distribuzione dei vaccini.

Oggi, poi, il vaccino Astrazeneca viene consigliato agli over 60.

Delle domande

La sua autorizzazione sulla base di quali elementi è stata rilasciata e perchè fino a ieri è stato somministrato agli under 60?

Quando si dice che i vantaggi sono superiori ai rischi, ricordo che quest’ultimi sono essere umani. Perchè ci costringono ad essere un rischio? Rischiassero loro invece di trattarci come cavie.

Ritorniamo sul Figliuolo: un alpino che fa promesse da marinaio sarebbe un ottimo titolo per una barzelletta invece è l’amara realtà, quella del cambio di passo dei migliori.

Cambio che ha 2 padri nobili: Renzi e Mattarella…