Fratoianni: “Mi ha colpito la disinvoltura nel cambiare le carte in tavola della Meloni”

Mi ha colpito davvero la sottolineatura utilizzata ieri dall’on. Meloni quando ha ricordato che nel marzo 2011 ci fu l’attacco al regime libico di Gheddafi “voluto da Obama e Sarkozy e sostenuto dalla sinistra italiana”.

Mi ha colpito soprattutto la disinvoltura nel cambiare le carte in tavola: eh sì, perché in quel marzo 2011 l’on. Meloni faceva parte del governo che decise l’intervento militare in #Libia, addirittura il ministro della difesa era il suo compagno di partito Ignazio La Russa.

Non mistificare

Noi al contrario non eravamo presenti in Parlamento, ma ricordo le parole nette di Nichi Vendola contro quell’avventura militare.

Sarebbe utile non mistificare cosi tanto per fare un po’ di propaganda. Già che ci siamo, fra qualche settimana sarà il 25 Aprile, consiglierei allora all’on. Meloni di fare maggiore attenzione alla storia.

Non vorrei che ci ritrovassimo con Matteotti o Gramsci supporter del regime fascista.