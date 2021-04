Frosinone, approvato il Piano per la trasparenza

La giunta Ottaviani ha approvato il piano triennale per la tutela della trasparenza e la prevenzione della corruzione, per il triennio 2021-2023, disponendo così la necessaria correlazione tra il Piano e gli altri strumenti di programmazione dell’Ente. Ogni dirigente sarà quindi demandato ad eseguire le azioni previste nel Piano stesso nelle aree di propria competenza.

Altri contenuti-anticorruzione

Il provvedimento sarà quindi pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale www.comune.frosinone.it, nella pagina “altri contenuti-anticorruzione”, entro un mese dall’adozione. Con tale strumento, che viene periodicamente aggiornato, funzionari e dirigenti dovranno attenersi a procedure analiticamente tipizzate, in applicazione del principio della “best practice”, allo scopo di conseguire le garanzie previste dall’articolo 97 della Costituzione, per il buon andamento e l’imparzialità dei pubblici poteri, in funzione dell’interesse collettivo.