Campidoglio, confermato il progetto “Scuole Aperte” a Pasqua nei singoli istituti aderenti

Sarà attivo durante il periodo di sospensione dell’attività didattica per le vacanze di Pasqua il progetto “Scuole Aperte” finanziato da Roma Capitale: gli istituti comprensivi aderenti apriranno le porte giovedì 1°, venerdì 2 e martedì 6 aprile per coinvolgere bambini e adolescenti del quartiere in attività e laboratori.

Il progetto prevede che singoli istituti comprensivi della città possano richiedere un finanziamento capitolino per offrire, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica per le vacanze, delle attività didattiche e ricreative gratuite aperte non solo agli alunni del proprio istituto ma anche ad altri giovani interessati in base ai posti disponibili.

L’obiettivo del progetto “Scuole Aperte” è contribuire a sostenere i genitori che lavorano e a offrire ai ragazzi del territorio delle attività educative e inclusive a cui poter partecipare.

I progetti si svolgono nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza sanitaria previste. L’iscrizione si effettua presso i singoli istituti aderenti.

Le dichiarazioni di Virginia Raggi

“La scuola è e deve rimanere un punto di riferimento centrale per il benessere dei nostri giovani e delle famiglie. Per questo è un segnale positivo che alcuni istituti comprensivi statali abbiano rinnovato, anche e soprattutto in questo momento delicato in cui è più complesso organizzare le attività, la possibilità per bambini e ragazzi di frequentare i plessi durante le vacanze proponendo laboratori finanziati con i fondi capitolini”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Le parole di Veronica Mammì

“Consapevoli della centralità della scuola e del momento delicato che vive la nostra Comunità, come Amministrazione abbiamo voluto confermare il sostegno agli istituti comprensivi statali del territorio con il finanziamento di “Scuole Aperte”. Ringrazio le scuole che hanno aderito per l’impegno ulteriore che ha richiesto l’organizzazione dei progetti per questa Pasqua, insieme al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale che continua ogni giorno a mettere in campo le azioni necessarie a sostenere, attraverso i nostri servizi, i piccoli e le famiglie”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.

Gli istituti che aderiranno a “Scuole Aperte”

L’elenco degli istituti comprensivi che hanno aderito a “Scuole Aperte”, a cui si devono direttamente rivolgere le iscrizioni, è disponibile sul sito di Roma Capitale: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS756894