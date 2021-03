Roma, al via la raccolta “uova della solidarietà”

E’ partita la raccolta “Uova della solidarietà 2021”, promossa dalla Fondazione Opera Divin Redentore e dall’Associazione Ripensiamo Roma per portare un aiuto e un gesto di vicinanza e di accoglienza ai numerosi senza fissa dimora che vivono nel centro di Roma.

Le parole di Angelo Rinelli

“Vogliamo far sentire a chi vive per strada il clima pasquale donando uova di cioccolato e dolci pasquali a chi dorme per strada e non può godere del calore degli affetti familiari”, ha spiegato Angelo Rinelli, volontario della Fondazione Opera Divin Redentore che da decenni opera in favore dei senza fissa dimora e delle famiglie indigenti della Capitale.

Le due associazioni invitano i cittadini che intendono compiere un gesto di solidarietà in occasione delle festività pasquali a scrivere a: operadivinredentore@libero.it o a telefonare al 3394064813. Un volontario verrà a ritirare le uova o i dolci donati.

Le affermazioni di Bonanni

“Quest’anno abbiamo voluto porgere la nostra mano a chi non ha nulla. Nella nostra città i senza fissa dimora sono circa 8000 ma potrebbero essere molti di più dato che è difficile censirli. Si tratta di persone che hanno subito gravi traumi o che sono piombati nella povertà assoluta in seguito alla crisi economica dell’ultimo decennio”, ha proseguito Donato Bonanni, presidente dell’associazione Ripensiamo Roma.

Le conclusioni di Rinelli

“Le uova e i dolci verranno consegnati dai nostri volontari venerdi 2 aprile alle 20.30 in Via della Conciliazione, in prossimità del colonnato di S. Pietro, nello stesso luogo presso il quale ogni venerdì effettuiamo la distribuzione di cibo e generi di prima necessità ai senza fissa dimora”, ha concluso Rinelli.