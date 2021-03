Di Battista: “I veri euro-scettici sono coloro che sostengono che l’Europa sia la panacea per tutti i mali”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook::

Il 3 giugno del 2018 il Corriere della Sera, il quotidiano più venduto in Italia, pubblicava un articolo così intitolato: “Brexit, lo scenario dell’Apocalisse: in due giorni mancheranno medicine e rifornimenti”. Il pezzo dava notizia di un documento elaborato a Londra che descriveva scenari da inferno dantesco. Le cose non sono andate proprio così. L’altro ieri Londra ha festeggiato il primo giorno senza morti per covid. Non solo. Ieri l’Ansa ha pubblicato il dato sulle vaccinazioni in UK. Sono 34 milioni le dosi somministrate. La maggior parte, ovviamente, sono prime dosi ma il dato è sensazionale. Il 21 marzo scorso, oltremanica, sono state somministrate 27 dosi al secondo. Oltre 800.000 in un solo giorno. In Italia, ad oggi, (fonte Il Sole24 ore “vaccini in tempo reale”) 6,6 milioni hanno ricevuto la prima dose e solo 3 milioni la seconda.

Previsioni errate

Si può pensare quel che si vuole della Brexit ma è un dato di fatto che non sia andata come la stragrande maggioranza degli editorialisti pronosticava o auspicava. Il Vecchio continente, ad oggi, non ha autorizzato nessun vaccino 100% europeo (pubblico o privato che sia). AstraZeneca ha sede a Londra, Moderna, Pfizer e J&J sono tutte case farmaceutiche USA. Inoltre, più o meno in tutta Europa, la vaccinazione è un pianto. Criticare aspramente l’Europa non è euro-scetticismo, è solo amore per la verità. E va fatto soprattutto adesso che la stragrande maggioranza dei partiti (M5S incluso) si sono convertiti al fideismo europeistico.

Nell’attesa dei denari del recovery è un dovere non abbassare la guardia sui limiti e le storture dell’Ue. Lo ripeto da mesi. Non mi fiderò dell’Ue fino a che non vedrò reali cambiamenti. Sui conflitti di interesse tra banche d’affari ed istituzioni europee, sul patto di stabilità (ad oggi sospeso, non cancellato), sui vaccini. Persino sullo Sputnik. Che i vaccini siano russi o cubani non me ne frega nulla. Se funzionano è un dovere autorizzare tutti i vaccini, a prescindere dalla guerra geopolitica che viene fatta sulla pelle dei cittadini. Vedremo cosa deciderà l’EMA nei prossimi giorni.

Europa forte

Credo che solo un’Europa forte, autonoma e politicamente sovrana possa difendersi nella guerra fredda che si combatterà tra Cina e Stati Uniti nei prossimi 20 anni. Certo non si farà molta strada se il fanatismo europeo impedirà una legittima indignazione per come vengono gestite un mucchio di cose.

I veri euro-scettici sono coloro che sostengono che l’Europa sia la panacea per tutti i mali o che ci vogliono far credere che Londra, negli ultimi due anni, sia stata invasa dalle locuste e che l’acqua del Tamigi si sia trasformata in sangue. Ma siamo in Italia, le parole, spesso vuote e fredde, del messia Draghi vengono trascritte sui giornali come fossero i dieci comandamenti, un’opposizione reale (e non elettorale) latita, il pensiero dominante regna sovrano e chi prova, un minimo, a discostarsi, viene descritto come un eretico.