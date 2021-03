Come organizzare al meglio le proprie nozze: consigli e suggerimenti

Organizzare le proprie nozze non è certo un gioco da ragazzi: sono mille le cose a cui dover pensare, tuttavia, rappresenta sicuramente un’emozione unica ed indescrivibile. La prima cosa da fare per evitare di commettere errori è organizzare una tabella di marcia, in questo modo è possibile quantificare il tempo necessario per ogni fase. È consigliabile muoversi in largo anticipo, almeno un anno prima, in questo modo è possibile organizzare tutto senza stress, passo dopo passo, evitando stati d’ansia.

Il primo passo fondamentale è decidere le date delle nozze, in questo modo è possibile comprendere quanto tempo è necessario per organizzare tutto alla perfezione. Se si ha intenzione di sposarsi in chiesa, infatti, bisogna considerare che ci sono delle location molto gettonate dove tutti vogliono celebrare il giorno più bello della loro vita, è sempre consigliabile, quindi, informarsi sui tempi di prenotazione della chiesa. Subito dopo è necessario fissare il proprio budget così da potersi orientare sulle varie spese necessarie per organizzare al meglio il giorno più importante della propria vita.

Prenotare il ristorante

Una delle tappe più importanti della preparazione delle nozze è sicuramente la location, per evitare brutte sorprese è consigliabile muoversi in largo anticipo in modo da potersi assicurare il ristorante preferito. Per andare a colpo sicuro è consigliabile muoversi almeno 12 mesi prima del grande giorno. Successivamente, occorre scegliere il menù tra le varie proposte ed i preventivi, comprendendo al meglio tutto ciò che include ciascuna proposta in modo da non trovarsi al termine del ricevimento con spese inaspettate. In alternativa, si può optare per una villa da allestire con un catering. Anche in questo caso è bene conoscere le proposte in maniera dettagliata, chiedendo di mettere nero su bianco il menu concordato.

Come scegliere le bomboniere adatte

Una delle prime cose da fare quando si organizza il matrimonio è pensare alle bomboniere: è risaputo, infatti, che i neosposi sono soliti regalare agli invitati un piccolo presente che simboleggia la loro unione. Per una scelta adeguata, è fondamentale rivolgersi ad aziende specializzate nel settore, come ad esempio Thun , storica azienda che permette ai propri clienti un’ampia possibilità di scelta tra prodotti di altissima qualità. Quando si sceglie la bomboniera perfetta, è fondamentale prendere in considerazione non solo i propri gusti personali: la bomboniera, infatti deve essere totalmente in linea con lo stile delle nozze, coordinata al tema dei festeggiamenti. Se si celebra un matrimonio nella natura, ad esempio, si può optare per una bomboniera floreale. Altrimenti, si può andare sul classico, scegliendo una simpatica cornice per foto personalizzata dove conservare la foto degli sposi. Tuttavia, è bene ricordare che quando si scelgono le bomboniere per il matrimonio, alcune devono essere diverse dalle altre. I testimoni e le damigelle infatti, devono avere in dono una bomboniera diversa, speciale, che simboleggia il loro ruolo nello svolgimento delle nozze. È possibile optare per un oggetto in cristallo, oppure per una particolare cornice preziosa, tutto ovviamente dipende dal proprio budget. Inoltre, è fondamentale pensare a quando distribuire le bomboniere: solitamente si danno al momento finale, salutando gli ospiti, ma è possibile anche farle trovare come segnaposto sui tavoli.

Le partecipazioni

Il passo successivo da porre in essere è pensare alle partecipazioni, in genere almeno 7 o 8 mesi prima delle nozze è consigliabile procedere all’invito degli inviti ad amici, parenti, conoscenti ecc. Per farlo al meglio ovviamente occorre acquistare le cosiddette partecipazioni, uno strumento tradizionale mediante il quale gli sposi esternano la loro volontà di invitare qualcuno ad uno dei giorni più belli della loro vita. È consigliabile non inviare gli inviti troppo in prossimità delle nozze, è importante dare la possibilità agli invitati di organizzarsi al meglio.