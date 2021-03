Di Maio: “Italia leader in Europa dell’economia circolare”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Italia leader in Europa nell’economia circolare. Un dato su tutti: più di 210.000 persone lavorano nella filiera del riciclo di materiali. Pensate che questo settore oggi genera un fatturato medio di circa 70 miliardi. Dobbiamo essere orgogliosi di questi numeri, perché, per la quantità di materiali riciclati, superiamo ampiamente nazioni come la Germania, la Francia e il Regno Unito.

Come Ministro degli Esteri non solo sono orgoglioso di questo dato, ma sono consapevole che dobbiamo lavorare sempre di più per permettere alle nostre aziende di continuare a crescere ed esportare, e moltiplicare i posti di lavoro virtuosi, cioè quelli che fanno bene all’economia e all’ambiente. E per farlo è necessario aiutare anche le regioni che ancora oggi sono in difficoltà.

Il MoVimento 5 Stelle, dalla sua nascita, ha scelto la strada della Transizione ecologica: nei due governi Conte, lo abbiamo fatto ad esempio con il Superbonus 110%, ma anche con i decreti Rifiuti Zero, che puntavano proprio a potenziare il riciclo di materiali, e quindi aumentare i posti di lavoro in questa filiera.

Andiamo avanti seguendo questa direzione.