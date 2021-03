Morra: “Il virus lo si sconfigge tutti insieme”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Esattamente un anno fa, il 18 marzo 2020, tutt’Italia si interrogava su quanto stesse avvenendo in Lombardia, ed a Bergamo in particolare, grazie alle immagini di camion dell’esercito che portavano fuori regione defunti che non si sapeva ove cremare.

Stiamo ancora oggi combattendo un virus che ha mostrato la debolezza della nostra risposta sanitaria, e non solo in Italia.