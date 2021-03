Lezzi: “Il piano del PD per eliminare la Raggi”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Emiliano è molto chiaro nell’intervista a Myrta Merlino ma, soprattutto, è coerente con il suo partito congegnato per stare sempre al governo. Stare sempre al governo garantisce la possibilità di “sistemare” anche gli scomodi purché questi lascino il potere a chi sa gestirlo come si deve seguendo pedissequamente le direzioni che arrivano dall’alto e che servono a chi le definisce.

Siccome ha esperienza, le concedono un altro ruolo ma dal Campidoglio deve sloggiare perché la Capitale merita lo spessore di persone come Veltroni e Rutelli che, d’altronde, hanno sempre avuto qualche posticino prestigioso in cambio dei debiti lasciati sulle spalle dei romani. Il PD funziona così. Dove hanno un loro sindaco, si riconferma. Dove l’uscente è del M5S, si cambia. Qualcuno dice che si lavora bene con il PD. Punti di vista, per carità tutti legittimi.

Anche nelle più audaci evoluzioni, il DNA non cambia. Nelle involuzioni, forse, tutto può succedere.

Posso fare anche io i complimenti al PD per la coerenza sprigionata da Emiliano così mi sento meno sola in questo convinto unanimismo.