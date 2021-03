Conte: “Ci vuole un impegno deciso e senza sosta”

Così Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook:

Lo sviluppo sostenibile non è la formula vuota utile per uno slogan, ma è la strada per migliorare concretamente le nostre vite riducendo l’inquinamento e generando crescita economica, sociale e culturale.

Ambiente ed economia non sono in competizione, sono alleati: la lotta al cambiamento climatico può generare benefici economici per tutti. È la strada che abbiamo seguito con strumenti come il Superbonus e le comunità energetiche, che abbiamo delineato con il Recovery Fund. Ci vuole un impegno deciso e senza sosta affinché questi segnali non siano oasi nel deserto ma il seme di un nuovo presente.