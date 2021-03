Fratoianni: “Salvini blatera contro le restrizioni il weekend”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Salvini blatera contro le restrizioni il weekend. Sarebbe poca cosa, se non fosse un blaterale pericoloso per la vita di migliaia di persone e per la campagna vaccinale.

La terza ondata è già qui, lo sanno tutti, ma lui finge di non saperlo.

È un irresponsabile. Ma questo credo che #Draghi lo sapesse anche prima di accoglierlo nella sua maggioranza.

Ora a scolare gli gnocchi di questo errore però non ci sono solo Draghi e il Ministro Speranza, c’è tutto il paese.