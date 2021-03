Firenze, porta a porta nei Quartieri 2 e 5

Dal 15 marzo inizia la rimozione dei vecchi cassonetti dei rifiuti

Continua il programma di ‘Firenze città circolare’ di revisione della gestione dei rifiuti urbani

Il progetto, realizzato dal Comune insieme ad Alia Servizi Ambientali spa, prevede da lunedì 15 marzo prossimo nelle zone di Castello, Serpiolle, Careggi, San Domenico, Trespiano e Settignano, dopo un mese dall’inizio della raccolta ‘porta a porta’ già iniziata il 15 febbraio scorso, la progressiva rimozione di tutti i vecchi cassonetti fin qui utilizzati. Sulla sede stradale rimarranno le sole campane verdi per la raccolta degli imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti). Le altre frazioni (organico, carta e cartone, imballaggi in plastica-metallo-tetrapak-polistirolo e rifiuti residui non differenziabili) dovranno essere unicamente conferite attraverso l’esposizione di bidoncini o sacchi secondo quanto previsto dal calendario della raccolta.