Scanzi: “Davvero, 5 Stelle, non c’era niente di meglio?”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

E c’è di più: quattro anni fa, su Twitter, Sibilia chiedeva che Draghi fosse arrestato. Letteralmente. Nei confronti di colui che è oggi il suo Presidente del Consiglio usava parole durissime. I tweet (più di uno) scritti nel 2017 da Sibilia sono stati recuperati e pubblicati da Repubblica, Giornale e Foglio.

Sempre secondo questi giornali, e non solo secondo loro, Sibilia avrebbe poi cancellato nei giorni scorsi quei tweet per non inimicarsi Draghi in ottica di riconferma al governo.

Voglio sperare che l’esimio sottosegretario perpetuo Sibilia smentisca. Raccontando una diversa – e credibile – realtà dei fatti.

Se invece quanto ricostruito su di lui dai giornali fosse vero, e tutto lo lascia supporre, sarebbe un’altra perla nel percorso di un autentico statista contemporaneo.

(Davvero, 5 Stelle, non c’era niente di meglio?)