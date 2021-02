Di Battista: “Se l’Italia fosse un Paese civile oggi il Senatore Renzi avrebbe rassegnato le dimissioni”

Così Alessandro Di Battista sul suo gruppo facebook:

Se l’Italia fosse un Paese civile oggi il Senatore Renzi avrebbe rassegnato le dimissioni. Come ricorderete in piena crisi di governo, una crisi, tra l’altro, da lui provocata, Renzi volò in Arabia Saudita per partecipare ad una conferenza e per incontrare il Principe Mohammed bin Salman. Oggi l’intelligence USA ha confermato quel che tutti sapevano, ovvero che fu proprio Mohammed bin Salman ad autorizzare l’omicidio di Jamal Khashoggi, un giornalista molto critico verso il regime saudita.

Khashoggi, il 2 ottobre del 2018, entrò nel consolato saudita di Istanbul per richiedere alcuni documenti.