Colite: cause, sintomi e rimedi

È causa di molti disturbi ed è più frequente di quanto sembri: parlare di colite significa cercare di fare luce su una delle infiammazioni più complesse, imprevedibili e difficili da trattare del nostro organismo. Ecco perché è importante prevenirne i sintomi con un’alimentazione sana e uno stile di vita equilibrato.

Si indica con il nome di colite un disturbo che interessa il colon, ovvero il tratto terminale dell’intestino crasso e, in generale, dell’apparato digerente. Questa patologia è spesso nota anche come “sindrome dell’intestino irritabile” o, ancora più frequentemente, come “sindrome del colon irritabile” (“IBS”, dall’inglese “Irritable Bowel Syndrome”). A prescindere dal nome con il quale la si indichi, la colite identifica un’infiammazione del colon, che scaturisce da vari fattori scatenanti e che comporta sintomi come la diarrea, il dolore addominale o la perdita di peso, numerosi e diversificati in base ai casi. La gravità dei sintomi è fortemente condizionata dalle cause scatenanti della colite e dalle pregresse condizioni di salute della persona che ne soffre. Solitamente colpisce prevalentemente le donne dai 20 ai 40 anni di età.

Cause della colite

La colite si deve a una vasta combinazione di fattori, che vanno da uno stile di vita eccessivamente sedentario a cattive abitudini alimentari, ma che possono comprendere anche fattori genetici e, soprattutto, un alterato stato emotivo. È stato dimostrato, infatti, che una buona parte delle cause della colite sono di natura psicologica, e comprendono un eccesso di ansia e stress. Uno scorretto regime alimentare, inoltre, può provocare un’alterazione della flora batterica intestinale, a sua volta responsabile dell’insorgenza della patologia. Molto comuni sono anche gli episodi di colite che insorge a seguito di infezioni da batteri, virus e parassiti (le cosiddette “influenze intestinali”) o da effetti collaterali dovuti all’assunzione di farmaci (specialmente i FANS). Anche alcune malattie autoimmuni e alcune allergie alimentari possono scatenare episodi più o meno severi di colite.

Sintomi della colite

Come accennato, i sintomi della colite sono molto numerosi e possono variare da persona a persona. Solitamente, con colite si indica un disturbo che comporta dolori al basso ventre: in associazione a tale manifestazione dolorosa, spesso si verificano alterazioni nella regolarità intestinale, come diarrea e stipsi (anche insieme, in modo alternato). Inoltre, tra i sintomi più comuni della colite si elencano anche :

crampi addominali

pancia gonfia ed eccesso di aria intestinale

flatulenza

perdita di appetito

perdita di peso

sangue fecale

stanchezza generica

In alcuni casi, meno frequentemente, la colite è accompagnata da un grave affaticamento, da febbre e difficoltà respiratorie e da tachicardia.

Rimedi per la colite

Come spesso accade, il modo migliore per attenuare i sintomi della colite è migliorare l’alimentazione, cercando di eliminare i cibi e le bevande che possono causare l’irritazione del colon. È bene quindi evitare tutti i tipi di frittura e i formaggi grassi, il caffè, gli insaccati e i cibi confezionati; se possibile, meglio ridurre anche la quantità di carne rossa consumata mensilmente, limitandosi a un paio di dosi al mese di carne di buona qualità e poco grassa. Anche alcune spezie particolarmente virulente possono essere causa dell’irritabilità del colon, come il peperoncino; altre, invece, possono essere usate come lenitivi naturali (è il caso dei semi di finocchio, del cardamomo, dell’anice e del cumino).

Sono invece da privilegiare i cereali integrali, le zuppe di verdure con patate, il pesce e le verdure di stagione, specialmente se cotte.

Sono molto utili per calmare i sintomi della sindrome da colon irritabile anche alcune tisane e alcuni infusi preparate a base di erbe e piante officinali: dalle foglie dell’aloe vera, ad esempio, si ricava un succo da bere (al naturale o diluito) che svolge un’importante azione difensiva nei confronti delle mucose dell’apparato digerente, difendendole dagli attacchi degli agenti esterni. Anche la malva è una pianta utile al benessere intestinale, sia per le sue note proprietà emollienti e lenitive, sia perché svolge un’azione antinfiammatoria in caso di colon irritato: in questo caso è bene utilizzare la malva in infusione in acqua bollente per circa 15 minuti, e poi lasciare intiepidire la bevanda prima di consumarla.

Un altro importante rimedio casalingo contro i dolori della colite deriva dall’uso dei fiori di camomilla, i cui poteri antispasmodici e calmanti sono conosciuti fin dall’antichità.

Se non si notano miglioramenti nonostante i cambiamenti introdotti nell’alimentazione, è necessario contattare un medico per accertarsi dell’effettiva severità della colite, e per avere una terapia mirata che possa calzare perfettamente con il quadro clinico del paziente. Nel formulare una diagnosi di colite, inoltre, ricorrere a una figura specializzata permetterà anche di escludere eventuali intolleranze alimentari, specie quelle ai latticini o la celiachia.

In generale, può essere raccomandato l’uso di integratori per regolarizzare l’attività intestinali; oppure, se la colite è di natura psicofisica, potrebbero essere prescritti degli stabilizzatori dell’umore che possano aiutare a tenere sotto controllo ansia e stress.

In ciascuno di questi casi, potrà essere di giovamento incrementare il tempo che si trascorre all’aria aperta, specialmente se abbinato a della sana attività motoria: un modo semplice ed efficace per non cedere alla sedentarietà e allo stesso tempo combattere lo stress emotivo.