Codici: “Avanti con l’azione contro le multe sulla preferenziale”

Una preferenziale, tanti dubbi. Per non parlare delle proteste dei cittadini, moltissime, come le segnalazioni raccolte nelle ultime ore da Codici. La preferenziale della discordia è quella di viale Regina Margherita a Roma, diventata un caso ed anche l’oggetto dell’azione promossa dall’associazione dei consumatori per chiedere l’annullamento delle sanzioni elevate.

Le dichiarazioni di Giacomelli

“Riteniamo doveroso da parte del Comune di Roma – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – fare piena luce sulla vicenda, perché ci sono troppi aspetti poco chiari. Ad esempio, il motivo delle multe. Non si tratta di guidatori spericolati o di manovre azzardate, ma di un’invasione della corsia preferenziale resa di fatto obbligatoria dalla presenza di auto in doppia fila che restringono la carreggiata. Un altro aspetto è legato ai lavori stradali che sono stati eseguiti recentemente. Sembrerebbe che durante l’intervento le telecamere siano rimaste in funzione, cosa che, se confermata, sarebbe gravissima”.

Le parole di Laurenzano

“Nel frattempo – aggiunge Carmine Laurenzano, avvocato dell’associazione Codici – almeno una telecamera è stata disattiva. È quella in direzione di via Nomentana, che è stata spenta in attesa della realizzazione dei cordoli e del miglioramento della segnaletica. La telecamera in direzione Parioli, invece, è ancora attiva. Ci auguriamo che venga effettuato un intervento efficace, in grado di garantire un transito regolare. La nostra azione, comunque, va avanti ed al riguardo abbiamo deciso di organizzare un incontro pubblico, sui social vista l’importanza di questi tempi di evitare assembramenti, per fare il punto della situazione e per fornire dei chiarimenti. Al riguardo, abbiamo invitato a partecipare il Dipartimento Mobilità e Trasporti del Comune di Roma, il Consigliere del Municipio II Sandra Bertucci, che sta seguendo la vicenda, ed il Rappresentante del Comitato Multopoli Portonaccio Luca Cardia, che porterà la sua esperienza maturata su un caso analogo, che ci ha visto impegnati come associazione al fianco dei cittadini”.

L’appuntamento è per domani a partire dalle ore 18 sulla pagina Facebook di Codici (@CODICIassconsum). Riguardo la class action, possono aderire singoli cittadini e società, compilando gli appositi moduli disponibili sul sito www.codici.org. Per informazioni e chiarimenti: 06.55.71.996 oppure segreteria.sportello@codici.org.