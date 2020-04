Codici: piattaforma per il “Fondo Rotativo Piccolo Credito” subito bloccata

Quello che doveva essere un aiuto per imprese e liberi professionisti rischia di diventare una beffa se non si interviene. Parliamo del “Fondo Rotativo Piccolo Credito” varato dalla Regione Lazio e tanto reclamizzato dal Presidente Nicola Zingaretti, che per molti si è però trasformato in un miraggio. L’associazione Codici chiede di aprire questo strumento a tutti.

Così il segretario

“Abbiamo ricevuto segnalazioni – afferma il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – da utenti che hanno avuto problemi di accesso alla piattaforma Fare Lazio, l’unico portale autorizzato per le domande. C’è chi non è riuscito a collegarsi, nemmeno tra i commercialisti, ed alcuni sono stati costretti a rivolgersi ad agenzie, alcune delle quali hanno chiesto perfino una percentuale sul credito erogato. L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio tante imprese e tanti liberi professionisti. È inevitabile che quando le istituzioni concedono strumenti di sostegno, si registrino migliaia di domande. Per questo chiediamo alla Regione Lazio di aprire a tutti gli strumenti di sostegno, garantendo accessi facili, così da evitare la solita corsa ad ostacoli che serve solo ad illudere gli utenti”.