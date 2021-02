Di Battista: “Sono passati 920 giorni dalla Strage di Genova”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

A titolo informativo, nel 2006, i Benetton misero sul piatto un gran bel gruzzoletto di denaro per sostenere i partiti. Ovviamente non guardarono al colore ma ai loro interessi. Presero contributi dai Benetton i DS (antenati del PD), La Margherita (partito fondato anche da Franceschini), il Comitato per Prodi e l’UDEUR di Mastella. 150.000 euro andarono alla Lega, 150.000 euro ad AN (la Meloni era appena stata eletta in Parlamento proprio con Alleanza Nazionale), 150.000 euro a Forza Italia e 150.000 euro all’UDC di Totò Cuffaro e Casini, oggi grandi sponsor del governo Draghi.

I parenti delle vittime della Strage di Genova continuano la loro battaglia. Andrebbero sostenuti. Non credo che il governo dell’Assembramento sarà capace e libero di farlo.

P.S. Ci vediamo domani sera in diretta su Instagram per parlare anche di questo. Buona giornata.