Coletti: “Ci hanno illuso e poi disilluso”

Paola Coletti, assessore alla Cultura del comune di Cortina D’Ampezzo, è intervenuta ai microfoni “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulla decisione del governo di prolungare il divieto di sci

“Siamo demoralizzati –ha affermato Coletti-. Abbiamo sperato, anche questa volta ci hanno illuso prima e disilluso poi. Anche il presidente Zaia ci aveva assicurato che avremmo potuto riaprire. C’era stato un grande fermento, gli impianti avevano fatto le assunzioni e di conseguenza anche i rifugi. Ora siamo rimasti col cerino in mano. C’era un protocollo che l’Associazione impianti aveva fatto arrivare al governo, il quale l’aveva approvato quindi tutti si erano adeguati.

Hanno speso tantissimi soldi per adeguarsi e quindi sono molto arrabbiati per questo. Io faccio parte di una scuola di sci, anche noi avevamo preso le prenotazioni e invece è stato tutto vanificato nel giro di un giorno. Quello che più mi dispiace è che tutto avvenuto da un giorno all’altro. Il governo è cambiato, ma mi sembra che non sia cambiato l’approccio.

La questione non è il fatto di non sciare, è l’indotto che lo sci comporta. E’ dal 9 marzo 2020 che gli impianti sono chiusi, il problema è cosa ci aspetta nei prossimi mesi, tante famiglie si trovano a non avere il proprio introito. Questo crea dei problemi economici e sociali”.

Fonte Radio Cusano Campus