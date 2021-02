Monopoattino, non è un giocatolo: le 10 regole a cui ci si deve attenere

“I recenti e sempre in aumento incidenti stradali occorsi ai conducenti di monopattini, alcuni dei quali saliti alla ribalta della cronaca, il maggiore uso che ne stanno facendo gli italiani e forse un idea latente che il monopattino sia una specie di “giocattolo su strada” al di fuori delle regole, rende necessario ricordare e riassumere, in 10 punti, quali sono invece le regole del Codice della Strada a cui i conducenti dei monopattini devono attenersi sia a salvaguardia della loro incolumità e sia per evitare di essere sanzionati dagli Agenti di polizia stradale.” ha dichiarato Alessandro Marchetti, Presidente dell’ANASPOL, Associazione Nazionale Agenti Sottufficiali Polizie Locali

Le regole da seguire

I monopattini sono considerati veicoli come le biciclette e devono rispettare tutte le norme della circolazione stradale. Non possono trasportare altre persone oltre il conducente. Devono essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche; da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione: i monopattini devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori e per i conducenti c’è l’obbligo di indossare bretelle o giubbotti retroriflettenti; Devono rispettare la segnaletica stradale, come ad esempio fermarsi agli Stop o dare la precedenza e non possono circolare contromano o affiancati in più di due, ma solo se le condizioni del traffico lo permettono e senza creare intralcio alla circolazione. Età minima per utilizzo 14 anni, il casco è obbligatorio solo tra i 14 e i 18 anni Non è richiesto il possesso patente e non è obbligatoria l’Assicurazione Libero uso delle braccia e delle mani, il manubrio va retto sempre con entrambe le mani, salvo segnalare svolta I monopattini possono circolare esclusivamente: sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi; sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali: al fine di mantenere tali limiti devono avere in dotazione il limitatore di velocità Non possono circolare sui marciapiedi, ma possono circolare in ambito urbano anche su piste ciclabili e percorsi itinerari e ciclabili