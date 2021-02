Di Giuseppe: “Nel mio piccolo sarò sempre al tuo fianco”

Alessandro,

avevo quindici anni quando ci siamo conosciuti in quella pizzeria. Ero arrabbiato per una frase scomposta sull’immigrazione di Beppe Grillo.

Alcuni attivisti mi circondarono e mi dissero “Sei del Partito democratico!”. Ti ricordi? Mi invitasti in pizzeria e ci mangiammo quella margherita in tarda serata (offerta da te). Mi contattasti alcuni giorni dopo e mi scrivesti “Ciao Luca. Oggi è stato fatto un tweet male. Ma vedi che Paese siamo. Fa più notizia un tweet sbagliato della mafia che sfrutta i migranti per arricchirsi. Ci tenevo a dirti questo, ricordo il nostro dialogo. Ciao”.

Alcuni mesi dopo…

Ci rivedemmo alcuni mesi dopo. Ero a Roma, con gli studenti del mio ex liceo, per una manifestazione contro la Buona Scuola di Renzi. Eri l’unico deputato presente. Così è nata la nostra amicizia. Da quel giorno mi hai sempre ricordato di volare alto, di non perdermi, di fare ciò in cui credo.

Mi hai insegnato il valore della libertà.

Nel mio piccolo, sarò sempre al tuo fianco. Sempre.